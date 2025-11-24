NBIホールディングスとSMFLみらいパートナーズが協働し、阿蘇と伊豆下田にある2つの宿泊施設において、大規模なバリューアップ工事を開始することが発表されました。対象となるのは、全室露天風呂付きヴィラとして知られる「界 阿蘇」と、豊富な自家源泉を持つ「南楽」です。 2025年12月より順次着工され、施設の魅力向上と地域活性化を目指した新たな空間づくりが行われます。 阿蘇黒川温泉・伊豆下田南楽プロジェクト&