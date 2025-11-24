ウクライナの和平案をめぐるアメリカとウクライナなどによる協議が23日、スイスで行われました。アメリカとウクライナは共同声明を発表し、「合意に向け今後数日間、集中的に協議を続ける」としています。アメリカが提示したウクライナの和平案について、アメリカとウクライナ、ヨーロッパの当局者がスイスで23日、協議を行いました。ロイター通信によりますとヨーロッパ側は、ウクライナに大幅な譲歩を迫る和平案の修正を求め、対