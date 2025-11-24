バウムクーヘンカット350円（税込）。消費期限は購入日から4日間 ●おいしいローカル部が見つけた地元のおいしいお菓子屋さん。今回は、学芸大学で70年以上愛され続ける『マッターホーン』の魅力を探りました。 口にすれば思い出がよみがえる。優しさと技術が宿る洋菓子たち お菓子には、心をほどく力があります。ひと口で幼い頃の記憶が蘇ったり、大切な誰かの笑顔が浮かんだり。学芸大学の『マッタ