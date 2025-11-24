宮崎県で開かれた男子ゴルフの国内ツアーで長野市出身の塚田よおすけ選手40歳が通算13アンダーで9年ぶり2度目の優勝を果たしました。23日に宮崎県で開かれたダンロップフェニックス最終日。10アンダーの単独首位からスタートした長野市出身の塚田よおすけ選手（40）は序盤から次々とバーディーパットを決めるなど、攻めのゴルフを見せます。迎えた最終18番ホール。ピンそば数センチにつ