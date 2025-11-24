2025年9月の台風15号による竜巻などで家が半壊以上の被害を受けた世帯に、寝具など生活必需品の給付が23日から行われています。生活必需品の給付は、牧之原市で住宅が半壊以上の被害認定を受けた人たちが対象で、災害救助法に基づき行われるものです。（牧之原市 調達班長水野浩充さん）「竜巻で窓ガラスが壊れ破片が布団に突き刺さった状態で使えなくなったという話を聞いている」牧之原市役所榛原庁舎には、ふとんのほか暖房器