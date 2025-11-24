新疆ウイグル自治区の阿拉山口駅を出発する中欧班列。（資料写真、ウルムチ＝新華社配信）【新華社西安11月24日】中国国家鉄路集団はこのほど、中国と欧州を結ぶ国際貨物列車「中欧班列」の第4次時刻表を発表した。河南省鄭州−ドイツ・ハンブルクなど7路線が加わり、国内9都市と欧州6都市を網羅。路線は計17本、運行本数は年間千本以上となった。新路線は鄭州−新疆ウイグル自治区阿拉山口−ハンブルク、陝西省西安−新疆コル