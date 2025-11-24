ドジャース、トミー・エドマン内野手が２３日（日本時間２４日）、自身のインスタグラムに新規投稿。妻・クリステンさんと６年目の結婚記念日を迎えたことを明かした。幸せいっぱいの２ショットをアップし、結婚６周年を報告したエドマン。クリステンさんも「あなたを選んだことは、今まで下した中で最高の決断でした」と記し、「私の人生の愛の記念日おめでとう」とつづった。エドマンとクリステンさんは２０１９年に結婚。