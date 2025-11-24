アメリカの海上で、アザラシがボートに逃げ込んでくる様子がカメラに捉えられた。アザラシはシャチに追われてきたとみられ、船に“緊急避難”。シャチの群れがボートを揺らすなどしてアザラシが海に落ちる場面もあったが、シャチたちが諦めて姿を消すと、アザラシは海に戻っていった。緊急避難！ボートに逃げてきたアザラシアメリカ西部・ワシントン州で12日に撮影されたのは、命がけで助けを求める瞬間。「きゅん」と悲しげな鳴き