女優寺島しのぶ（52）が、23日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。父で人間国宝の7代目尾上菊五郎（83）との関係を話した。長男で歌舞伎俳優尾上眞秀（13）とともに、占い師の星ひとみさんに占われた。子どものころは男の子のように過ごしていた寺島。若いころもヤンチャだったという。「でも、それでも父ちゃんの芝居だけは毎回、初日、中日、千秋楽は全部見てたし、父がやるも