24日朝、秋田市の千秋公園でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。JR秋田駅に近い千秋公園は先月以降クマの目撃が続き、これまでに2回立ち入りが規制されてきました。現在は規制が解除されていますが、24日朝、また目撃情報が寄せられました。秋田中央警察署の調べによりますと午前6時半ごろランニングをしていた複数の男子高校生が二の丸跡の入り口付近から50メートルほど西側のところにいるクマ1頭を目撃