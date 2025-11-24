明治安田J3リーグ。J2昇格プレーオフに進出できる6位に位置し、負けられない戦いが続くツエーゲン金沢は23日、同じくプレーオフを目指す北九州と対戦しました。リーグ残り2試合となった23日。この時点でJ2昇格プレーオフ圏内の6位となっているツエーゲンは、7位のギラヴァンツ北九州との一戦となりました。試合が動いたのは、前半14分でした。10番嶋田が、ドリブルでペナルティー