大相撲九州場所で優勝争いをしていた石川県津幡町出身の横綱・大の里は、千秋楽の23日、左肩のけがを理由に初めて休場しました。大の里は二所ノ関部屋の祝賀会で「休場するか朝まで悩んだ」と語り、悔しさをにじませました。千秋楽後に福岡市内で開かれた祝賀会に姿を見せた横綱・大の里。13日目に安青錦との対戦で左肩を痛め、優勝争いをしていた23日の千秋楽で自身初の休場を決意しました。横綱・大の里「自分自身、最後、朝まで