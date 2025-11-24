【スーパーフォーミュラ】第12戦（決勝・11月23日／鈴鹿サーキット）【映像】絶対勝たせる！エースの同僚が“粋なチームプレー”スーパーフォーミュラ最終ラウンド第12戦決勝、シリーズ2連覇をかけた坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）のチームメートが見せた粋なチームプレーが注目が集めた。ランキング1位で最終戦を迎えた坪井だが、今週末の鈴鹿は劣勢を強いられた。7番手スタートから自力で2連覇を決めるには3位以上が必要だ