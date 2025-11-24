東京・赤坂で女性が男に腹などを刺され重傷を負った事件。警視庁が、逮捕された自衛官の男の自宅から黒いバッグを押収したことがわかりました。【写真を見る】東京・赤坂女性刺傷事件逮捕された自衛官の43歳男の自宅から黒いバッグを押収 事件前後の防犯カメラ映像に写るバッグと同じ物か調べる警視庁記者「大津容疑者が出てきました。うつむきながら歩いて車に乗ります」きのう送検された陸上自衛隊の2等陸曹・大津陽一