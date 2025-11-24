３０点の線画が展示されている特別展＝小田原城天守閣全国各地の城郭の天守閣を線画で描いた作品を集めた特別展「天守を描く─若原水心城線画の世界」が２０２６年１月１８日まで、小田原城天守閣（小田原市城内）で開かれている。描いたのはアマチュア画家の若原水心（本名・金重）さんで、全ての作品が約３０年前に市に寄贈されたものの、これまで公開されてこなかった。作品の魅力を伝えたいと考えた学芸員の熱意で初公開に