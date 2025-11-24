ボーイズグループBTSのJIMINとJUNG KOOKが2人旅を満喫する。【写真】「色気爆発」JIMINの“ベッド寝そべり”SHOT11月24日、BTSの公式SNSにJIMINとJUNG KOOKの旅バラエティ番組『Are You Sure?!』シーズン2のメイントレーラーが公開された。今回の動画には、スイスとベトナムの美しい風景とそのなかでアクティビティを楽しむ2人が捉えられた。JIMINとJUNG KOOKは「今回も大丈夫だろうか」という心配とときめきを抱いたまま、2度目の