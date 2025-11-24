石川県の志賀原発の原子力災害を想定した訓練が24日、行われました。今回は、道路の寸断を想定した避難訓練などに重点が置かれています。24日朝から行われている石川県の原子力防災訓練。今回は、去年の地震以降初めてとなる住民参加型の訓練で、約240機関1700人が参加しました。去年の能登半島地震では、原発の重大事故時の避難ルートに定められている国道や県道で通行止めが起きたことを受け、代替経路を使った避難が実施