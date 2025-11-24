ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０２４年に「５０―５０」を達成した際に使用し、５本塁打を放ったバットがＳＣＰオークションで３０万ドル（約４７００万円）で落札された。また今季のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で放った３本のうちの２本目のホームランボールも２７万ドル（約４２３１万円）で落札。エンゼルス時代に初のＭＶＰとなった２０２１年のバットは４万５０００ドル（約７０５万円）で落札され、大谷だけ