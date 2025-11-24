Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯11·î24Æü¡Á11·î30Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥«¥Ã¥Á¥ê¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·×»»¤ÈÍ½Â¬¤¬¥«¥®¤Ë¡£¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤Ê¤ê¤æ¤­¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤òÈ´¤¯¤È¡¢¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢É÷¼Ù¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£º£½µ¤Ï¤æ¤ë¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤´¶³Ð¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆµÕ¤é¤¤¡¢¡Ö