占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）自己プロデュースで、最高の仕掛けを。わけもなく、モヤモヤするし、ちょっとしたことでイライラしそう。なんとも、スッキリしないのです。時間的な自由度が低く、追い詰められた気分になっているせい。こんな時は、状況を逆手に取って、なりきってしまうのがよさそう