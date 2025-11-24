お笑いコンビ「マヂカルラブリー」野田クリスタル（38）が24日に都内で行われた、ネイチャーメイド「バルクサミット」PRイベントに出席。筋トレと食事について語った。自身考案の「クリスタルジム」を2021年に開設。吉本興業の“筋肉芸人”の顔として活躍を遂げている。良質な筋肉づくりのためには、バランスの良い食事も必須。「特にダイエットは正直、食事が7割ぐらいじゃねえかっていうぐらい、めちゃくちゃ重要。あんま