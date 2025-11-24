大分市佐賀関（さがのせき）で１８日に発生した大規模火災では、高級魚「関あじ」「関さば」の水揚げ地として知られる漁師町を支える会社も被災した。釣り針と重りを製造・販売する「八潮（やしお）工業」の３代目社長、木崎章二さん（７７）は、見る影もない工場の姿にショックを受けながらも、再開に一筋の望みを抱いている。（石橋龍馬、上山敬之）規制区域に自宅がある住民の立ち入りが許された２２日午前、木崎さんも警察