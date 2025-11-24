任期満了に伴う鳴門市長選挙は、11月23日に投開票が行われ、現職の泉理彦さんが5回目の当選を果たしました。鳴門市長選挙は、ともに無所属の現職の泉理彦さん64歳と、新人の前市議東谷伸治さん45歳による一騎打ちとなりました。泉さんが1万5272票を獲得し、東谷さんに約5000票差をつけ、5回目の当選を果たしました。（泉理彦さん）「（5期目を）これを総仕上げにしていく、そして未来に繋げていく、残りの時間はあと1460日です」「