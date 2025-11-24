占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）追い上げモード。為せば成る！覚醒しそう。これまで、「今は考えたくない」「また今度」と先送りしていたことが待ったなしになってくるでしょう。もうやるしかありません。ところが、最初はしぶしぶ始めたことが、意外に楽しくなってくるはず。それだけ、あなたの精神と