占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）予定は未定。理想と現実。幸運度はかなり高め。でも、満足度が極端に低くなりそう。これは、あなたの中に「こうなるはずだから」「こうあるべきだから」という強い思いがあるせい。でも、実際のところ、世の中には、お天気や体調、同伴者のコンディションが整う方が奇跡と