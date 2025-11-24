占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）流れは大好転。リラックス！下降する流れが底をつき、上昇に転じていきます。気分の落ち込みや体調の乱れなどは、今週を境に改善されていくでしょう。これまで前向きになろうとしてもなり切れず、必死にポジティブ転換をかけてきたと思いますが、そんな人知れぬ苦労か