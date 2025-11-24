糸魚川市に住む80代女性が、警察官を名乗る男などから現金500万円をだまし取られる被害がありました。警察によりますと11月11日から21日までの間、警察官を名乗る男や携帯会社職員を名乗る者などから「あなたの銀行口座が偽造されている。口座が止められるかもしれないので、現金を下ろしておいた方がいい。」などと女性の自宅に電話があったということです。女性は合計500万円を複数回に分けて、自身の口座から引き出しました。21