今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『もう お約束？【野良猫】』というすずめさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）毛布 気に入ったみたいです猫のタタルさんと一緒に暮らす投稿者のすずめさん。すずめさん宅は動物のお客さんが多く、「ちびくろ」と呼んでいる野良猫や、「のぞき猫」と呼んでいる飼い猫などが玄関へやって来ます。パトロールへ出かけたタタルさんは、まずは家の前をチェック。色