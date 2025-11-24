全国各地から劇団を招き、劇団や観客の交流を促す「キビるフェス2026福岡きびる舞台芸術祭」が12月12日〜26年1月25日、福岡市の4会場である。今回は10年目の節目。地元福岡の「mr.daydreamer」（通称・デイドリ）は、椅子を取り払って観客が自由な場所で観劇する「広場型劇場」を採用し、難解で上演が難しいといわれる劇作家ハイナー・ミュラーの「ハムレットマシーン」に挑戦。宗真樹子と峰尾かおりのユニット「0の地点」は