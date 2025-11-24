【台北・長美咲】高市早苗首相の台湾有事を巡る発言で生じた日中の緊張は、台湾でも連日報道され、関心が集まっている。ただ、市民の側には中国への抗議行動など目立った動きはない。「熱心に反応すれば中国の思うつぼ」との考えがあると言い、旅行などで日本を支援する動きが出始めている。「台日友好」「日本、ありがとう」。高市首相の答弁を受け、交流サイト（SNS）には台湾人がこうした反応を寄せる。ただ、中国の対応に