24日午前4時ごろ、東京都足立区の菓子工場兼住宅で「3階から煙が出ている」と近隣住民から119番があった。警視庁竹の塚署や東京消防庁によると、建物の一部が燃え、約2時間後に消し止められた。3階で60代くらいの男性が倒れており、搬送先で死亡が確認された。他に煙を吸ったとみられる住民の60代男性1人も搬送された。署が出火原因や身元を調べている。署などによると、現場は3階建てで、搬送された住民男性