アメリカが提案した新たな和平計画をめぐって、ウクライナとアメリカなどによる協議が行われました。アメリカのルビオ国務長官は「大きな前進があった」としています。アメリカルビオ国務長官「１月の就任以来、一連のプロセスの中で、おそらく最高の日・会合だったと言える」ルビオ国務長官は23日、スイスで行われたウクライナの代表団との会合後、「大きな前進があった」と強調しました。関係国で調整が続いていることを理由に