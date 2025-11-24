23日夜、茨城県坂東市の工場で火事があり、13時間ほどたった今も消火活動が続いています。警察と消防によりますと23日午後10時半すぎ、坂東市にある廃プラスチックのリサイクル工場で、「炎が上がっている」と近くの住民から119番通報がありました。近所の人「庭に出てみたら空が真っ赤だったんで、もうパンパンパンパン鳴ってました。その音が結構、地響きじゃないけどするんで」主に燃えているのはリサイクルチップの入った袋状