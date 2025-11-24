女優寺島しのぶ（52）が、23日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。フランス人の夫との出会いについて語った。長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀（13）とともに、占い師の星ひとみさんに占われた。寺島は07年にフランス人アートディレクターのローラン・グナシア氏と結婚。「フランスから（グナシア氏が）来ていたんです。映画祭のイベントのために。出品していたのが、私の（主演）映