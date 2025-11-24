歌手の倖田來未が妹の歌手・ｍｉｓｏｎｏとの仲良し姉妹ショットを公開した。倖田は２４日までに、自身のインスタグラムを公開。「ｓｉｓｔｅｒｍｉｓｏｎｏ人類みなウチのラーメン行ってきたでｉｎ大阪この後すぐチャリティーのイベントへ行くのにきてくれまして！妹よー」と記し、テーブルに並んで座り、ラーメンを食べている写真を投稿。「ちょっと姉、メイク直しお手伝い行ってらっしゃいませ」とつづり、ｍｉ