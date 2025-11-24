５年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクは２４日、福岡市内で優勝祝賀パレードを開催した。先頭車両には孫正義オーナー、小久保裕紀監督、周東佑京内野手。２両目に王貞治球団会長、城島健司ＣＢＯ、松本裕樹投手が乗車し、沿道のファンに笑顔で手を振った。明治通りを約２・３キロ進んだ。