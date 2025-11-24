ロッテは２４日、サム・ロング投手の獲得を発表した。ロングは今季までロイヤルズに所属。球団を通じ「来シーズン、千葉ロッテマリーンズに加入することを発表できてとても嬉しく思います。チームの勝利に貢献できるよう、毎日ベストを尽くす覚悟です。そして、世界でも有数の情熱的で献身的なファンの皆さんの前で、ＺＯＺＯマリンスタジアムのマウンドに立てる日を心から楽しみにしています。Ｇａｎｂａｒｉｍａｓｕ！！」