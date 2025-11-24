お笑いコンビ「マヂカルラブリー」野田クリスタル（38）が24日に都内で行われた、ネイチャーメイド「バルクサミット」PRイベントに出席。筋トレと食事について語った。バスケ部に所属し、バスケに捧げた学生時代。体重は58キロと「ガリッガリだった」という。若手時代の2014年、ダンクシュートへの憧れを思い出し、筋トレを始めた。自宅近くのジムに毎日通い詰め、タンパク質中心の食事を徹底。「3カ月間で15キロ増えて73キ