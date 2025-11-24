全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三田の日本料理店『はま多』です。ゆったりと料理と会話を楽しむおとなの空間1970年、築地の仲買商だった先代が創業、現在の店主である濱田友一さんが2代目だ。魚料理のおいしさはもちろんだが、それだけではない。自家製豆腐は、大豆の味わいが生きる逸品。「1分半待ってからお召し上がりください」と供される「鶏の竜田揚げ」にかぶ