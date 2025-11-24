【スーパーフォーミュラ】第11戦（決勝・11月22日／鈴鹿サーキット）【映像】スタンドも喝采！驚異の“大外刈り”チャンピオンの座を争う岩佐歩夢（#15 TEAM MUGEN）がレース再開直後にリタイアし、なんとしてもここでポイントを稼ぎたい太田格之進（#6 DOCOMO TEAM DANDELION RACING）が、7周のうちに6台オーバーテイクという驚異の走りで魅せた。通算6勝のうち4勝を鈴鹿で挙げる“令和の鈴鹿マイスター”だが、この日はスタ