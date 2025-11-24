1975年に放送が始まったスーパー戦隊シリーズの放送枠で、2026年から新たな特撮ヒーローシリーズ『PROJECT R.E.D.』が始動することが発表されました。第1弾はうわさのあった通り『宇宙刑事ギャバン』を再構築した『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』です。PROJECT R.E.D. - 超宇宙刑事ギャバンインフィニティ｜テレビ朝日https://www.tv-asahi.co.jp/RED/gavaninf/＼特撮シリーズの新ブランドが誕生／2026年、赤いヒーローが活躍