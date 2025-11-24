クイズ王、伊沢拓司さんに挑戦です。香川県のうどん文化をエンターテインメントとして発信しようと、「さぬきうどんクイズバトル」が、綾川町の商業施設できのう(23日)開かれました。 【写真を見る】クイズ王・伊沢拓司さんに挑戦！うどんチェーン「はなまる」が「さぬきうどんクイズバトル」開催伊沢さんは“うどん文化”に感嘆【香川】 イベントは、創業25周年を迎えた香川県発祥のうどんチェーン「はなま