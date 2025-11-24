¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¡¦¥Ö¥ëー¡Ù¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Î±½¡§¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¥Áー¥à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤º¡×¤ÈÂê¤·¡¢µ­»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤éÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤È¶¦Æ®¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£¡ÖÂ®µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔÆÀ°Õ¡× ¥É¥¸¥ãー¥¹¤È