今日11月24日21時放送の『ウルトラタクシー』（TBS系）より、木村拓哉がタクシー運転手となり、ゲストの目黒蓮、蒼井優、上戸彩のリクエストを叶える様子を収めた場面カットが解禁された。【写真】町中華で超真剣トークを展開する木村拓哉＆目黒蓮『ウルトラタクシー』は、映画でタクシー運転手役を演じた木村拓哉がこの番組のために作られた世界に一台だけのタクシーの運転手に扮し、次々に乗車する超豪華ゲストたちを目的地