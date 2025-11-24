北海道・網走湖では秋のワカサギ漁が始まりました。２０２５年は「青潮」の影響で資源が減少していて、漁期が短縮されます。網からおろされ勢いよく飛び跳ねるのはワカサギです。道内屈指の産地である網走湖では、１１月２４日から秋のワカサギ漁が始まりました。 ２０２５年は強風による青潮の影響で資源が減少し、通常１か月ほど行われる漁は７日間に短縮されるということです。（西網走漁協中村辰也さん）「例年よりは少な