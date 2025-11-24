¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè9½µ¡Ö¥¹¥­¥Ã¥×¡¢¥È¡¢¥¦¥°¥¤¥¹¡£¡×¡ÊÂè41²ó¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ËÌ¹áÆá±é¤¸¤ëÃÎ»ö¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý»²¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¥Ø¥Ö¥ó¤È¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢Åçº¬¸©ÃÎ»ö¡¦¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Ë°ÆÆâ