元ＡＫＢ４８の西野未姫（２６）が、３回目の結婚記念日に際してプライベートショットを公開した。西野は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「１１月２２日は３回目の結婚記念日でした」と記し、“いい夫婦の日”が結婚記念日であることを明かし、夫でお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（５７）と、長女・にこりちゃんとの仲睦まじい親子３ショットを公開した。この投稿にファンからは「おめでとうございます」「