毎年12月12日の「漢字の日」に発表される「今年の漢字」。前評判では「米」と「熊」が候補にあがっているようだ。誰もが納得する二つの漢字。「熊」は市街地近くで出没が相次ぎ、人身被害もあって社会問題となっている。「米」は異常気象により米不足を招き、政府は備蓄米を大放出。令和の米騒動に発展した。米国ではトランプ氏が大統領に就任。メジャーリーガー大谷選手の活躍も見逃せない。▼「米」と「熊」に共通するのは気候変