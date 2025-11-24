２３日昼前、鹿沼市上永野で７０代の男性がクマに襲われ頭などにけがをして病院に搬送されました。 ２３日午前１１時２０分ごろ鹿沼市上永野の民家の庭先で男性がクマに襲われ負傷したと消防へ通報がありました。 警察によりますとクマに襲われたのはこの家に住む７４歳の男性で助けを求める叫び声に気づいた男性の妻がクマが男性に覆いかぶさっているのを目撃しました。 妻が大声で牽制するとクマは男性から離れて北西の方角へ