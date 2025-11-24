家事分担や家事の時間の削減を目指す取り組み「とも家事」の推進イベントが、２２日、下野市の道の駅で開かれ、多くの親子連れでにぎわいました。 栃木県は、毎年１１月２２日の「いい夫婦の日」を県独自の「とも家事の日」に制定しています。 栃木県がおととし１２月に行ったアンケートによりますと、女性のほうが家事負担の不公平さを感じていて、改善を求める声も多くなっています。 そこで県は、互いに協力するとと